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        Haberler Televizyon 'Yaz Bir Şarkı', yeni bölümüyle bu akşam SHOW TV'de

        'Yaz Bir Şarkı', yeni bölümüyle bu akşam SHOW TV'de

        Demet Akalın ve Sinan Akçıl'ın sunuculuğunu üstlendiği, SHOW TV'nin müzik-eğlence programı 'Yaz Bir Şarkı', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 10:47 Güncelleme:
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        Yeni bölümü bu akşam SHOW TV'de

        Pop müziğin en sevilen şarkılarına imza atan Demet Akalın ve Sinan Akçıl, 'Yaz Bir Şarkı' programıyla cuma akşamı SHOW TV'de izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Yapımcılığını Undici Prodüksiyon'un üstlendiği programın bu akşamki konukları; ünlü sanatçı Kibariye ve rap müziğin sevilen ismi Eypio.

        Samimi, doğal ve enerjik sohbetinin yanı sıra canlı seslendirdiği şarkılarıyla dinlemeye doyamayacağınız Kibariye, itirafları ile de programa damga vuracak.

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        Eğlencenin dozu ise Eypio ve Kibariye'nin birlikte seslendirdiği 'Sen Oyna' performansıyla zirveye çıkacak.

        Yıldız isimler, dillerden düşmeyen şarkılar ve eşsiz sohbetiyle 'Yaz Bir Şarkı', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!

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