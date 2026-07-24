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        Haberler Dünyadan Yıllar sonra sahneye çıkan Jon Bon Jovi konseri aniden kesti

        Yıllar sonra sahneye çıkan Jon Bon Jovi konseri aniden kesti

        Ses tellerinden geçirdiği ameliyatın ardından dört yıllık sahne özlemini sona erdiren Jon Bon Jovi, bu defa konserini erken bitirmek zorunda kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 13:03 Güncelleme:
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        Konseri aniden kesti

        Jon Bon Jovi, ses tellerinden geçirdiği ameliyat ve uzun tedavi süreci sonrası yeniden turneye başlamıştı. 64 yaşındaki Bon Jovi, 'Forever Tour' adlı turnesinin sekizinci konserini New York'taki Madison Square Garden'da 90 dakika sonra aniden sonlandırdı.

        Bon Jovi, kendisini alkışlayan seyircilere, "Biletlerinizi atmayın, bir çözüm bulacağım, endişelenmeyin. Sadece saklayın, yeniden nasıl planlayacağımı bulacağım" diye seslendi.

        Sahneden ayrılmadan önce, "Bir gece ara vermem gerekecek" diye ekleyen sanatçı, "Kendimi harika hissediyorum, yakında tekrar görüşürüz, hoşça kalın" diye sözlerini bitirdi.

        Bon Jovi'nin temsilcisi, yaptığı açıklamada, "Jon Bon Jovi sahneden hayranlarına sinüs enfeksiyonuyla mücadele ettiğini ve bu nedenle gösterinin erken sona erdiğini söyledi. Madison Square Garden'daki Bon Jovi konser serisinin bir parçası olarak Jon, grubun canlı performanslara geri dönmesinin büyük bir keyif olduğunu defalarca dile getirdi. Güncel bilgiler kısa süre içinde paylaşılacaktır" dedi.

        Bon Jovi'nin Madison Square Garden'da vereceği toplam dokuz konserlik seri, sanatçının ses tellerinden geçirdiği ameliyattan dört yıl sonra sahneye dönüşünü işaret ediyor. Bon Jovi'ye sahnede grubun diğer orijinal üyeleri Tico Torres ve David Bryan'ın yanı sıra Hugh McDonald, John Shanks, Phil X ve Everett Bradley de eşlik ediyor.

        Jon Bon Jovi, 2024'te verdiği röportajda, ameliyatın ardından canlı performansın zorluğuna geri dönebileceğinden emin olmadığını söylemişti.

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