ABD'deki California Üniversitesi'nin "Perfect Pitch" adı verilen sınavından tam puana yakın notlar alan, notalarına bakmadan sayısız parçayı keman, piyano, akordiyon, çello gibi müzik aletleriyle çalan otizmli Raci Demir (21), mahkeme kararıyla Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencisi oldu. Özel yetenek sınavında başarısız olduğu gerekçesiyle 2017 yılında bölüme alınmayan Raci Demir'in üniversite aleyhine açtığı dava sonucu İzmir 6. İdare Mahkemesi'nin aldığı, "yürütmeyi durdurma kararını", İzmir Bölge İdari Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi onadı.

"HUKUK MÜCADELESİNİ KAZANDIK"

AA'da yer alan habere göre İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı olan baba Prof. Dr. Cengiz Demir yaptığı açıklamada, oğlu için Buca Eğitim Fakültesi'nin verdiği karara karşı 23 Ekim 2017'de açtıkları davanın olumlu sonuçlanmasına sevindiklerini söyledi.

Dava sürecine ilişkin bilgi veren Demir, şöyle konuştu: "Raci, DEÜ Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü özel yetenek sınavına girmişti. İkinci aşamada elenmişti, ben de notunu sormuştum ama söylememişlerdi. Dava açtık. İzmir 6. İdare Mahkemesi de yürütmeyi durdurma kararı verince Raci'nin okula kaydı alındı ve bütün derslerden başarılı oldu. Bu arada üniversite istinaf başvurusunda bulundu. Yürütmeyi durdurma kararını 17 Ekim'de Bölge İdare Mahkemesi de onayınca hukuk mücadelesini kazanmış olduk. Üniversiteye giriş zor ama okuma süreci kolay oldu."

OKULA GEÇ BAŞLADI, ORTALAMASI 80'İN ÜZERİNDE

Tüm öğretmenlerin Raci'ye destek verdiğini dile getiren Cengiz Demir, oğlunun not ortalamasının okula geç başlamasına rağmen 80 üzeri olduğunu aktardı. Cengiz Demir, adli sürecin artık tamamlandığını, otizmli yetenekli çocukların önünün açılmasına katkı sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

"BU KARAR, AİLELERE ÜMİT VERMELİ"

Çocukları engelli olan ailelerin benzer durumlarda süreci mutlaka takip etmesi gerektiğine vurgu yapan Demir, "Amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemekti. Bu kararın diğer otizmli çocukların ailelerine umut vermesini diliyorum. Üniversitelerde engelliler için açılan kontenjanlara engellilerin alınması gerekiyor. Bu da senatodaki küçük bir madde değişikliği ile mümkün olabilir" ifadelerini kullandı. Oğlunun müzik öğretmeni olmasından ziyade sosyalleşmesini amaçladıklarını vurgulayan Demir, Raci'nin üniversitedeki arkadaşlarıyla arasının çok iyi olduğunu kaydetti. Otizmli Raci Demir ise okulunu ve dersleri çok sevdiğini ifade ederek, eğitimine destek veren herkese teşekkür etti.

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