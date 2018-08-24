Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’in Gomis’in ardından son bir hamleyle kiralık olarak kadrosuna katmaya çalıştığı Maicon, evrakların yetişmemesi nedeniyle G.Saray’da kaldı. Bu transferden 3 milyon Euro elde edecek olan Sarı-Kırmızılılar, Suudi Arabistan’da transfer sezonu kapandığı için önemli bir gelirden oldu. Galatasaray'dan yıllık 2.2 milyon Euro kazanan Brezilyalı stoper ise, Al-Hilal’den 1 senede 3 milyon Euro’dan fazla maaş alacaktı!

EŞYALARINI TOPLAMAYA BAŞLAMIŞTI!

Transferin suya düşmesi Maicon’a da adeta travma yaşattı. Kafasında transfere artık bitti gözüyle bakan ve İstanbul’da eşyalarını toparlamaya başlayan 30 yaşındaki savunmacı, transferinin suya düşmesiyle büyük şaşkınlık yaşadı. Maicon’un durumunu bilen Fatih Terim’in de oyuncusuyla görüşerek yeniden motive edeceği bildirildi.

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