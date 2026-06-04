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        Haberler Spor Tenis Maja Chwalinska, Fransa Açık'ta finalde!

        Maja Chwalinska, Fransa Açık'ta finalde!

        Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Polonyalı Maja Chwalinska, finalde Rus Mirra Andreeva'nın rakibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 22:37 Güncelleme:
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        Chwalinska Fransa Açık'ta finalde!

        Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın 12. gününde tek kadınlar yarı final maçları yapıldı.

        Dünya klasmanının 114'üncü sırasındaki Chwalinska, 25 numaralı seribaşı Rus Diana Shnaider'i 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

        Chwalinska ile Andreeva (8) arasındaki tek kadınlar final maçı, 6 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

        İki tenisçi de kariyerlerinde ilk kez grand slam finaline çıkacak.

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