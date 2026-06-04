Maja Chwalinska, Fransa Açık'ta finalde!
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Polonyalı Maja Chwalinska, finalde Rus Mirra Andreeva'nın rakibi oldu.
Giriş: 04 Haziran 2026 - 22:37 Güncelleme:
Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın 12. gününde tek kadınlar yarı final maçları yapıldı.
Dünya klasmanının 114'üncü sırasındaki Chwalinska, 25 numaralı seribaşı Rus Diana Shnaider'i 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.
Chwalinska ile Andreeva (8) arasındaki tek kadınlar final maçı, 6 Haziran Cumartesi günü oynanacak.
İki tenisçi de kariyerlerinde ilk kez grand slam finaline çıkacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ