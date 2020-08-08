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BMW 5 Serisi, makyajlı versiyonu ile Türkiye satışa sunuldu. Yapılan açıklamaya göre, Luxury Line ve M Sport olmak üzere iki farklı tasarım seçeneği ile yollara çıkan yeni 5 Serisi, 690 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla bayilerde yerini aldı.

Makyajlı 5 Serisi, Türkiye'de 170 beygir güç üreten 1.6 litrelik 520i benzinli, 252 beygir güç üreten 2.0 litrelik 530i xDrive benzinli ve 190 beygir güç üreten 2.0 litrelik 520d xDrive dizel motor seçenekleri ile otomobilseverlerin beğenisine sunuldu.

Adaptif LED Farlar, Apple Carplay & Android Auto ve alarm sisteminin yeni BMW 5 Serisi'nde standart olarak sunulduğu belirtildi.

Genişletilmiş Special Edition paketinde ise Soft-Close Kapılar, BMW Live Cockpit Professional ve kablosuz şarj sistemi sunulurken, ilave olarak Harman/Kardon ses sisteminin de sunulan özellikler arasında yerini aldığı kaydedildi.

2.0 litrelik Mild-Hybrid benzinli motorla BMW 530i xDrive'de, 48 V Mild-Hybrid teknolojisinin yer aldığı da verilen bilgiler arasında. Otomobilin, sürüş halindeyken fren yapıldığında marş jeneratörünün otomobilin kinetik enerjisini elektriğe çevirdiği ve böylelikle elektrik enerjisinin bataryada depolanabildiği belirtildi.