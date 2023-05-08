ADIYAMAN'DA DEPREM!

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 02.16'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

HATAY'DA DEPREM!

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, dün saat 11.36'da Hatay'ın Kırıkhan ilçesi merkezli 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 7.8 km derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi de Hatay Kırıkhan merkezli depreme ilişkin bilgi notu paylaştı. Kandilli Rasathanesi, depremin 16.5 km derinlikte ve 4.9 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. Deprem, Adana başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.