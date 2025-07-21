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        Depremlerden etkilenen Malatya İnönü Kapalı Çarşısı yenilenecek

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya İnönü Kapalı Çarşısı alt ve üstyapı çalışmalarıyla yenilenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 18:33 Güncelleme: 21.07.2025 - 18:33
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        Malatya İnönü Kapalı Çarşısı yenilenecek
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        Malatya'nın Battalgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatı üzerine kent merkezinde bulunan İnönü Kapalı Çarşısı'nda alt ve üstyapı çalışması yürütülecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bayram Taşkın, çalışmalara başladıklarını ve kısa sürede bitirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un depremlerden sonra Malatya'nın birçok bölgesinde incelemede bulunduğunu belirten Taşkın, şunları kaydetti:

        "Kapalı Çarşımız hem ticaretin hem de şehrimizin belleğinin önemli bir parçası. Bu alanın sağlıklı, estetik ve işlevsel hale gelmesi için atılan her adım, Malatya'nın merkezine değer katacaktır. Geçtiğimiz günlerde esnafımızı ziyaret ederken en önemli sorunlardan bir tanesinin yağmur sonrası tavanın su sızdırması olarak ifade edilmişti. Sayın Bakanımızın Malatya ziyaretinde biz de bu talebi kendilerine ilettik ve çalışmaların hemen başlaması talimatını verdiler. Bakanımıza bu hassasiyetleri için teşekkür ediyoruz. Bakanlığımızın öncülüğünde bizlerin de takibiyle çalışmaların iki ay içerisinde bitmesi planlanıyor. Esnafımıza ve Malatya'mıza şimdiden hayırlı olsun."

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        #malatya haberleri
        #malatya inönü kapalı çarşısı
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