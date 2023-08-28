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        Haberler Gündem Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem! 28 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem! 28 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi 28 Ağustos Pazartesi günü için yayınlandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre 28 Ağustos sabahın ilk saatlerinde Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem oldu. İşte 28 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 08:01 Güncelleme: 28.08.2023 - 08:01
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        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli ve AFAD her gün Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 28 Ağustos Pazartesi günü Kandilli ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem oldu. İşte 28 Ağustos 2023 son dakika deprem haberleri...

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        MALATYA'DA DEPREM!

        Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre 28 Ağustos Pazartesi günü saat 04:00'da Malatya Doğanşehir'de 2.3 büyüklüğünde deprem oldu.

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        KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM!

        AFAD tarafından açıklanan verilere göre saat 05:48'de Kahramanmaraş Göksun'da 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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