Mali-Fildişi Sahili: 1-2 (MAÇ SONUCU)

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü gerçekleştirilen organizasyonun çeyrek finalinde Fildişi Sahili ile Mali karşılaştı.

Karşılaşmanın normal süresi, 71. dakikada Nene Dorgeles ve 90. dakikada Simon Adingra'nın attığı gollerle 1-1 sona erdi. Mücadelenin 120+2. dakikasında Oumar Diakite'nin bulduğu golle 2-1 galip gelen Fildişi Sahili, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin yarı finaldeki rakibi oldu.