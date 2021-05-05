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Mali müşavirler, vergi görevlerinin aksamaması için Kovid-19 aşısında öncelik talep etti

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, vergi gelirlerinin toplanması amacıyla çalışan mali müşavirlere hizmetlerin aksamaması için aşı uygulamasında öncelik verilmesi talebinde bulundu

Mali müşavirler, vergi görevlerinin aksamaması için Kovid-19 aşısında öncelik talep etti
AA

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, yazılı açıklamasında, mali müşavirlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartlarında dahi ülkenin vergi gelirlerinin toplanması ve ekonomik politikaların hayata geçirilmesi için çalıştığını bildirdi.

Salgın süresince 108 meslektaşının hayatını kaybettiğine, 1408'inin ise hastalandığına dikkati çeken Kartaloğlu, "Bugün itibarıyla 170 meslek mensubunun tedavisi devam ediyor. 27 meslektaşımızın durumu maalesef ağır. İşletmelerin bu zorlu süreçte ayakta kalmaları ve kamu mali dengesinin bozulmaması için işletmeler ile kamu arasında köprü görevi gören mali müşavirlere aşıda öncelik sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kartaloğlu, avukatlar ve diğer bazı meslek gruplarına tanınan aşı önceliğinin, mesleki riske göre belirlenmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hangi meslek grubunun daha fazla risk altında olduğunun istatistikleri devletin elinde mevcuttur. Bu istatistiklere ve bilimsel verilere göre aşılama yapılmalı. İşletmelerimizin ve ülke ekonomisinin daha fazla zarar görmemesi için istatistikler de dikkate alınarak pandemiden en fazla etkilenen mesleklerin başında gelen mali müşavirler de aşılanmalıdır. İşletmelerin yaşaması ve yükümlülüklerini yerine getirmesi için çalışan ve bunun sonucunda kamu maliyesine katkı sunan mali müşavirlerin görevlerini yapamamaları durumunda, bundan en büyük zararı finansmana ihtiyaç duyan kamu görecektir. Dolayısıyla mesleki ayrımcılık ya da kayırmacılık olsun diye değil, adalet, hakkaniyet ve bilimsel gereklilik yerini bulsun diye mali müşavirlere aşıda öncelik verilmelidir."

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