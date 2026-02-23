Canlı
        Mali müşavirlerlerden IBAN uyarısı! "Başkalarına kullandırmayın"

        Mali müşavirlerlerden IBAN uyarısı! "Başkalarına kullandırmayın"

        Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, "Kişiler IBAN'larını hiçbir surette başka kişi veya kurumlara kullandırmamalıdır. Aksi halde hem mali hem de cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 12:45
        Mali müşavirlerlerden IBAN uyarısı

        Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, yurt içine ve dışına para transferinde kullanılan IBAN'ın bireysel bir numara olduğunu ifade ederek, bankada hesap açılırken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile vergi ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinin dikkate alındığını söyledi.

        IBAN'ın, numara sahibinin işlemlerinden başka işlemler için kullanılmaması gerektiğine işaret eden Yıldız, "İlke olarak, hesaptaki hareketlerin hesap sahibine ait olduğu kabul edilir. Hesabın başkalarına kullandırılması halinde, suç gelirlerinin aklanması, dolandırıcılık faaliyeti, suç örgütlerine yardım edilmesi, vergi mevzuatı bakımından hasılatın kayıt dışı bırakılması gibi sonuçlar doğabilir. Bu durumda IBAN'ını kullandıran kişi ilgili mevzuattan kaynaklanan yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir" diye konuştu.

        "MAL VEYA HİZMET ALIMADAN PARA TRANSFERİ YAPILMAMALI"

        Yıldız, "IBAN mağdurları" ifadesinin kişilerin, şahsi hesaplarını söz konusu suçları doğuracak şekilde bilmeden başkalarına kullandırmaları nedeniyle ortaya çıktığını belirterek, mağdur olmamak için IBAN'ın başkalarına kullandırılmamasının önemini vurguladı.

        Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız
        Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız

        Mal veya hizmet satın alınması halinde, bununla ilgili fatura alınması gerektiğini dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

        "Faturadaki firma veya kişi ile ödeme yapılan firmanın/kişinin aynı olmasına dikkat edilmelidir. Herhangi bir mal veya hizmet alınmamış firma veya kişilerin hesabına para transferi yapılmamalıdır. Dikkat ve özen gösterilmemesi halinde, terör örgütlerine yardım suçu dahil, kara paranın aklanması, vergi kaçakçılığına iştirak ve buna bağlı vergi ziyaı cezası ve usulsüzlük cezaları dahil pek çok mali ve cezai riskle karşı karşıya kalınabilir. Kişiler IBAN'larını hiçbir surette başka kişi veya kurumlara kullandırmamalıdır. Doğru hesaplara ve gerekli açıklamayı dekonta yazdırarak para transferleri yapmalıdır. Aksi halde hem mali hem de cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilir."

