Mali müşavirlerlerden IBAN uyarısı! "Başkalarına kullandırmayın"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, yurt içine ve dışına para transferinde kullanılan IBAN'ın bireysel bir numara olduğunu ifade ederek, bankada hesap açılırken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile vergi ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinin dikkate alındığını söyledi.

IBAN'ın, numara sahibinin işlemlerinden başka işlemler için kullanılmaması gerektiğine işaret eden Yıldız, "İlke olarak, hesaptaki hareketlerin hesap sahibine ait olduğu kabul edilir. Hesabın başkalarına kullandırılması halinde, suç gelirlerinin aklanması, dolandırıcılık faaliyeti, suç örgütlerine yardım edilmesi, vergi mevzuatı bakımından hasılatın kayıt dışı bırakılması gibi sonuçlar doğabilir. Bu durumda IBAN'ını kullandıran kişi ilgili mevzuattan kaynaklanan yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir" diye konuştu.

"MAL VEYA HİZMET ALIMADAN PARA TRANSFERİ YAPILMAMALI"

Yıldız, "IBAN mağdurları" ifadesinin kişilerin, şahsi hesaplarını söz konusu suçları doğuracak şekilde bilmeden başkalarına kullandırmaları nedeniyle ortaya çıktığını belirterek, mağdur olmamak için IBAN'ın başkalarına kullandırılmamasının önemini vurguladı.