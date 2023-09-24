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        Haberler Gündem 3. Sayfa Maltepe'de boş arazide çıkan yangında iki otomobil hasar gördü

        Maltepe'de boş arazide çıkan yangında iki otomobil hasar gördü

        İstanbul Maltepe'de boş araziye çocuklar tarafından atılan torpilin patlaması sonucu çıkan yangın park halindeki otomobillere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 otomobil hasar gördü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 04:24 Güncelleme: 24.09.2023 - 04:24
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        Boş arazide çıkan yangında iki otomobil hasar gördü
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        Maltepe'de boş arazide çıkan yangın, park halindeki otomobillere sıçradı. Çevre sakinleri yangını söndürmek için seferber olurken, olayda 2 otomobil hasar gördü. Yangının boş araziye çocuklar tarafından atılan torpilin patlaması sonucu çıktığı iddia edildi.

        Yangın, saat 21.00 sıralarında Altayçeşme Mahallesi Begonya Sokak üzerindeki boş arazide çıktı. Arazideki otların alev aldığını gören çevre sakinleri, durumu itfaiyeye haber verdi.

        İKİ OTOMOBİL YANDI

        Alevlerin park halindeki otomobillere yaklaştığını görenler, yangını söndürmek için seferber oldu. Bu sırada iki otomobil alev alarak hasar gördü. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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        YANGINDA "TORPİL PATLAMASI" İDDİASI

        Olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıktığı alanda incelemelerde bulundu. Yangının ise sokakta oynayan çocukların attığı torpilin patlaması sonucu çıktığı iddia edildi.

        Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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