Mame Thiam HT Spor'da açıkladı: Fenerbahçe, Amara Diouf ile sözleşme imzalayacak
Eyüpspor'un yıldız futbolcusu Mame Thiam, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Türkiye kariyerinden hedeflerine kadar birçok konu hakkında önemli ifadeler kullanan Senegalli forvet, Fenerbahçe'nin Amara Diouf transferini de açıkladı. İşte o sözler...
Son 6 sezondur Süper Lig'de forma giyen Eyüpspor'un golcüsü Mame Thiam, HT Spor'a özel açıklamalar yaptı.
Birçok konu hakkında samimi açıklamalarda bulunan Senegalli futbolcu, Fenerbahçe'nin, vatandaşı Amara Diouf ile anlaştığını da duyurdu.
17 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusunun kısa zamanda sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalayacağını söyleyen Thiam, genç futbolcuya övgüler yağdırarak şu ifadeleri kullandı:
"AMARA DIOUF ÖZEL BİR OYUNCU"
"Amara Diouf, çok büyük bir yetenek. Çok fazla izledim. Özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Kanatta oynayabiliyor, skorer ve fiziksel açıdan kuvvetli. Senegal'den çıkan yetenekler, genelde Fransa ve İtalya'ya, bazen de İngiltere'ye gider. Hem Senegal hem de Türkiye'de iyi ilişkilerim var. Bu durumu değiştirmek istiyorum. Yetenekli futbolcuların gençken Türkiye'ye gelmesi için uğraşıyorum. Amara Diouf'u da ilk gördüğümde Fenerbahçe'ye önerdim. 2-3 yıl kadar önceydi. Fenerbahçeli yetkililer, takip edeceklerini söylediler. En kısa zamanda imzalayacaklar. İnşallah Amara, Fenerbahçe'de elinden geleni yapacak. İnşallah böyle yetenekli futbolcuları daha gençken Türkiye'ye getirebiliriz ve Türk futbolunu büyütebiliriz."