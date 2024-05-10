Manaj'a 4 ülkeden teklif var

TRT Spor'un haberine göre; Rey Manaj’a İngiltere Premier Lig, Fransa Lig 1, İtalya Serie A ve Suudi Arabistan takımlarından teklifler var. Şu ana kadar Türkiye’den herhangi bir takım Rey Manaj için Sivasspor yönetimiyle görüşme yapmadı.