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        Haberler Gündem Manavgat'ta canlı yayında terör propagandası yapan 2 şüpheli tutuklandı

        Manavgat'ta canlı yayında terör propagandası yapan 2 şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sosyal medya platformu üzerinden gerçekleştirdikleri canlı yayında terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 18:34 Güncelleme:
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        Terör propagandası yapan 2 kişi tutuklandı

        Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin sosyal medya platformundaki canlı yayında terör örgütü propagandası yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce yüz tanıma sistemi kullanılarak gerçekleştirilen analiz sonucunda, şüphelilerin kimlikleri ile bulundukları yer tespit edildi.

        Ulualan Mahallesindeki lojmana düzenlenen operasyonda yakalanan H.D. ve Y.C.G. hakkında "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak", "terör örgütü propagandası yapmak", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kişilerin hatırasına hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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