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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester City, Arjantinli Claudio Echeverri'yi transfer etti - Futbol Haberleri

        Manchester City, Arjantinli Claudio Echeverri'yi transfer etti

        İngiliz devi Manchester City, Arjantin futbolunun 18 yaşındaki yeteneği Claudio Echeverri'yi transfer etti. City'nin bu transfer için River Plate Kulübü'ne 12.5 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 16:46 Güncelleme: 25.01.2024 - 16:46
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        İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Arjantin'in River Plate takımından Claudio Echeverri'yi transfer etti.

        Manchester City Kulübü, 18 yaşındaki orta saha oyuncusuyla Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Genç futbolcunun gelecek yıl ocak ayına kadar River Plate'te forma giymeye devam edeceği belirtildi.

        İngiltere basınında Manchester City'nin bu transfer için 12,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

        Echeverri, altyapısından yetiştiği River Plate'in A takımının 6 lig maçında görev aldı.

        Arjantin'in 4'üncü olduğu 2023 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çeken Echeverri, takım kaptanlığı yaptığı turnuvayı 5 golle tamamlamıştı.

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