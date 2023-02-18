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Manchester City, Nottingham Forest deplasmanında liderliği kaybetti

Premier Lig'de Manchester City, Nottingham Forest deplasmanında liderliği kaybetti

Manchester City, Nottingham Forest deplasmanında liderliği kaybetti
AA

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Nottingham Forest ile 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig'in 24. haftasına lider giren Manchester City, City Ground'da Nottingham Forest'a konuk oldu.

Konuk takım, 41. dakikada Bernardo Silva'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Nottingham Forest, bu gole 84. dakikada Chris Wood ile cevap verdi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla 52 puana çıkan Manchester City, haftayı Aston Villa galibiyetiyle kapatan ve maç eksiği bulunan Arsenal'ın iki puan arkasında ikinci sıraya geriledi.

Günün öne çıkan diğer maçında Chelsea, evinde Southampton'a 1-0 yenildi. James Ward-Prowse'un 45+1. dakikada serbest vuruştan kaydettiği golle galibiyete ulaşan ligin son sırasındaki Southampton, 18 puana çıktı. Kötü gidişatı süren ve galibiyet hasreti 4 maça çıkan Chelsea, 31 puanla 10. sırada kaldı.

Ligde TSİ 18.00'de başlayan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Brighton-Fulham: 0-1

Wolverhampton-Bournemouth: 0-1

Everton-Leeds United: 1-0

Brentford-Crystal Palace: 1-1

Öte yandan Premier Lig'deki maçlarda Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Ganalı futbolcu Christian Atsu için saygı duruşunda bulunuldu.

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