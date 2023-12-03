Manchester City Tottenham maçı saat kaçta? Manchester City Tottenham maçı canlı yayın bilgileri
İngiltere Premier Lig'de 14. haftanın kapanış mücadelesinde Manchester City ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Zirveyi yakından ilgilendiren dev karşılaşmaya her iki takım da mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. İşte, futbolseverlerin heyecanla beklediği Manchester City Tottenham maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'lere dair bilgiler...
Manchester City Tottenham maçı için artık geri sayıma geçildi. Avrupa futbolunda günün sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan dev mücadelede iki takım da lider Arsenal ile puan farkını düşürmek için sahaya çıkacak. İşte, bu akşam saat 19:30'da başlayacak karşılaşma hakkında detaylar...
MANCHESTER CITY TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiltere Premier Lig'de 14. haftanın son maçı olan Manchester City Tottenham mücadelesi beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Ake; Rodri, Akanji; Foden, Silva, Alvarez, Doku; Haaland.