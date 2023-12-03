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Manchester City Tottenham maçı için artık geri sayıma geçildi. Avrupa futbolunda günün sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan dev mücadelede iki takım da lider Arsenal ile puan farkını düşürmek için sahaya çıkacak. İşte, bu akşam saat 19:30'da başlayacak karşılaşma hakkında detaylar...