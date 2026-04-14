Manchester United: 1 - Leeds United: 2 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 32. haftasında Manchester United, evinde Leeds United'a 2-1 mağlup oldu. Noah Okafor'un attığı gollere engel olamayan ve 56. dakikada Lisandro Martinez'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Manchester United, haftayı 55 puanla tamamladı. Ligde 6 maç sonra kazanan ve Manchester United'ı 45 yıl sonra sahasında deviren Leeds United ise puanını 36'ya yükseltti.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5 ve 29. dakikalarda Noah Okafor attı. Kırmızı Şeytanlar'ın tek golünü ise 69. dakikada Carlos Casemiro kaydetti.
Manchester United'ta top koşturan Lisandro Martinez, 56. dakikada kırmızı kart gördü.
Leeds United, bu sonuçla 6 maçlık galibiyet hasretine son verirken ligde 45 yıl sonra Old Trafford'da kazanmayı başardı.
İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Manchester United, Chelsea'ye konuk olacak. Leeds United, Wolves'i ağırlayacak.