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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester United'da Casemiro, Sancho ve Malacia ile yollar ayrıldı!

        Manchester United'da Casemiro, Sancho ve Malacia ile yollar ayrıldı!

        Manchester United, sözleşmeleri sona eren Casemiro, Jadon Sancho ve Tyrell Malacia ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 15:00 Güncelleme:
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        Manchester United'da 3 ayrılık!

        İngiltere Premier Ligi ekibi Manchester United, sözleşmeleri sona eren Casemiro, Jadon Sancho ve Tyrell Malacia ile yollarını ayırdı.

        İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Kulüpteki herkes, Casemiro, Tyrell ve Jadon'a United'a yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder ve gelecekleri için en iyi dileklerini sunar. Bir kere Kırmızı, her zaman Kırmızı." ifadeleri kullanıldı.

        Manchester United, Premier Lig'de geçen sezonu 71 puanla 3. sırada tamamlamıştı.

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