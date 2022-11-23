Basın toplantısında Ronaldo'nun stattan ayrılmasını yorumlayan Ten Hag şu ifadeleri kullanmıştı: "Ronaldo konusuyla sonra ilgileneceğim. Maç sırasında dikkat etmedim. Ben sahada çok iyi savunan, çok iyi hücum eden, çok iyi mücadele eden 11 futbolcu gördüm. Ve bundan çok memnunum. Ancak her zaman daha iyi olmak için çalışacağız."