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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manchester United ile Cristiano Ronaldo'yu ayrılığa götüren süreçte neler yaşandı?

Manchester United'da ikinci Ronaldo dönemi iki taraf için de kötü bir şekilde noktalandı. İngiliz ekibi, bir TV programında verdiği röportaj sonrası tepki toplayan Portekizli yıldızın sözleşmesini feshetti. Peki, iki tarafı ayrılığa getiren süreçte neler yaşandı? İşte yaşananlar...

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  • Manchester United ile Cristiano Ronaldo'yu ayrılığa götüren süreçte neler yaşandı?

    İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da ikinci Ronaldo dönemi 1 buçuk sezon sürdü... 
  • Manchester United ile Cristiano Ronaldo'yu ayrılığa götüren süreçte neler yaşandı?

    Kırmızı Şeytanlar, bir TV programına verdiği röportajda kulüp hakkında olumsuz sözler sarf eden ve eleştirilerin hedefi haline gelen Portekizli yıldızın sözleşmesini feshettiğini açıkladı. 
  • Manchester United ile Cristiano Ronaldo'yu ayrılığa götüren süreçte neler yaşandı?

    Peki, ManU ve Ronaldo arasında sözleşme feshine kadar giden süreçte neler yaşandı, ayrılık nasıl gerçekleşti? İşte detaylar...
  • Manchester United ile Cristiano Ronaldo'yu ayrılığa götüren süreçte neler yaşandı?

    Ronaldo ve Manchester United arasındaki ilk kriz sezon başında yaşandı. İngiliz ekibi sezon başında Hollandalı teknik direktör Erik Ten Hag'ı göreve getirirken, Cristiano Ronaldo'nun sezon öncesi Tayland ve Avustralya kamplarına kişisel sebepler nedeniyle katılmaması gerilimi başlatan olay oldu.
  • Manchester United ile Cristiano Ronaldo'yu ayrılığa götüren süreçte neler yaşandı?

    Ten Hag, sezon başı hazırlık kampına katılmayan Cristiano Ronaldo'nun fiziksel olarak hazır olmadığını öne sürdü ve Portekizli'yi kulübeye çekti. Bunun üzerine ikili arasındaki ilişki gerginleşmeye başladı.
  • Manchester United ile Cristiano Ronaldo'yu ayrılığa götüren süreçte neler yaşandı?

    Sezon başında üst üste alınan yenilgilerle ManU'da olumsuz hava iyice artarken, 11. haftadaki Newcastle maçında uzun süre sonra ilk 11'de yer alan Ronaldo, kötü performansı sonrası yerini Marcus Rashford'da bıraktı. Yıldız ismin kenara gelirken hocası Ten Hag'a karşı sergilediği tavır çok konuşulmuştu. 
  • Manchester United ile Cristiano Ronaldo'yu ayrılığa götüren süreçte neler yaşandı?

    Takımda yeteri kadar süre alamadığını düşünen 37 yaşındaki golcünün kulüpten ayrılmak istediği şeklinde çıkan haberler, İngiliz basınında geniş yer bulmaya başladı.
  • Manchester United ile Cristiano Ronaldo'yu ayrılığa götüren süreçte neler yaşandı?

    Ronaldo ile Manchester United arasındaki iplerin kopma noktasına geldiği maç iste Tottenham mücadelesi oldu... Manchester United'ın evinde Tottenham'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmaya yedek başlayan yıldız isim, 40. dakikada Ten Hag tarafından ısınmaya gönderilip 90. dakikaya kadar oyuna alınmayınca doğrudan soyunma odasına gitti.
  • Manchester United ile Cristiano Ronaldo'yu ayrılığa götüren süreçte neler yaşandı?

    The Athletic'in iddiasına göre 37 yaşındaki yıldız o gün soyunma odasından özel eşyalarını alarak arabasyıla stattan ayrıldı.
  • Manchester United ile Cristiano Ronaldo'yu ayrılığa götüren süreçte neler yaşandı?

    Basın toplantısında Ronaldo'nun stattan ayrılmasını yorumlayan Ten Hag şu ifadeleri kullanmıştı: "Ronaldo konusuyla sonra ilgileneceğim. Maç sırasında dikkat etmedim. Ben sahada çok iyi savunan, çok iyi hücum eden, çok iyi mücadele eden 11 futbolcu gördüm. Ve bundan çok memnunum. Ancak her zaman daha iyi olmak için çalışacağız."
  • Manchester United ile Cristiano Ronaldo'yu ayrılığa götüren süreçte neler yaşandı?

    Tottenham maçında karşılaşmanın bitmesini beklemeden stattan ayrılan Ronaldo için harekete geçen Manchester United yönetimi ve Erik Ten Hag, yıldız oyucuyu bir sonraki hafta oynanan Chelsea maçının kadrosuna almadı.
  • Manchester United ile Cristiano Ronaldo'yu ayrılığa götüren süreçte neler yaşandı?

    Cristiano Ronaldo, kadro dışı kararı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kariyerim boyunca rakiplerime ve çalıştığım hocalara her zaman saygılı davranmaya çalıştım. Ben hiç değişmedim. 20 yıldır aynı kişiyim, aynı profesyonelim. Baskıya boyun eğmek asla bir seçenek değil. Hiç de olmadı. Şu anda çalışmaya devam etmem ve takım arkadaşlarıma destek olmam, her an hazır durumda olmam gerektiğini hissediyorum. Burası Manchester United. Birlik olmalıyız."
  • Manchester United ile Cristiano Ronaldo'yu ayrılığa götüren süreçte neler yaşandı?

    Taraflar arasında ayrılık iddiaları güçlenirken, yıldız forvetin İngiltere'de Piers Morgan'a verdiği röportaj, taraflar arasında tüm ipleri kopardı. 
  • Manchester United ile Cristiano Ronaldo'yu ayrılığa götüren süreçte neler yaşandı?

    İngiliz ekibinin kadro dışı kararı hakkında hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Ronaldo, "Tottenham karşısında 3 dakikalığına beni oyuna sokmak istiyorsun. Ne anlamsız. Ben 3 dakika kala oyuna alabileceğin bir oyuncu değilim. Beni göndermek istediler. Sadece hoca değil. Kendimi ihanete uğramış hissettim. Belki bunu dememeliyim ama artık hiçbir şey umrumda değil. İnsanlar gerçeği duymalı." dedi. 
  • Manchester United ile Cristiano Ronaldo'yu ayrılığa götüren süreçte neler yaşandı?

    Ronaldo'nun açıklamaları sonrasında internet sitesinden açıklama yayınlayan ve gerekli adımların atılacağını belirten Manchester United Kulübü, bu açıklamadan günler sonra yıldız oyuncunun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. 
  • Manchester United ile Cristiano Ronaldo'yu ayrılığa götüren süreçte neler yaşandı?
  • Manchester United ile Cristiano Ronaldo'yu ayrılığa götüren süreçte neler yaşandı?

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