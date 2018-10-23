Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Manchester United evinde, Juventus'e konuk ediyor. Devler Ligi'nde bu haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmasında, iki takımın 11'leri de belli oldu. Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo, eski takımı Manchester United'e karşı Juve formasıyla ilk maçına çıkıyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... MANCHESTER UNİTED - JUVENTUS MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ...
MANCHESTER UNİTED: 0 - JUVENTUS: 1 (17' Dybala)
(Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...)
MANCHESTER UNİTED: De Gea, Young, Lindelöf, Smalling, Shaw, Matic, Pogba, Mata, Rashford, Martial, Lukaku
JUVENTUS: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Matuidi, Bentancur, Pjanic, Dybala, Cuadrado, Cristiano Ronaldo
STAT: Old Trafford
HAKEM: Milorad Mazic
Bu karşılaşma öncesi 6 puanla grup lideri olan Juventus, gruptaki ilk maçında deplasmanda Valencia ile karşılaşmış ve maçtan 2-0 galip ayrılmıştı. Devler Ligi'ne 3 puanla başlayan Allegri yönetimindeki Juve, ikinci maçta evinde Young Boys'u ağırlamış ve rakibini 3-0'lık skorla geçerek Şampiyonlar Ligi'nde ikide iki yapmıştı.
Jose Mourinho yönetiminde, ligde kötü günler geçiren Manchester United ise bu maç öncesi, 4 puanla H Grubu'nda ikinci sırada. Gruptaki ilk maçta, deplasmanda Young Boys'u 3-0 ile geçen United, ikinci maçta seyircisi önünde İspanya temsilcisi Valencia ile 0-0 berabere kalmıştı.
Juventus'da Cristiano Ronaldo, Valencia ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart görmüş ve bir maç ceza almıştı. Young Boys maçında takımını yalnız bırakan Ronaldo, bu karşılaşmaya ilk 11'de başlıyor. Bu maç aynı zamanda Manchester United'ın eski yıldızı Cristiano Ronaldo'nun da Juventus formasyla Old Trafford'taki ilk maçı.
Öte yandan, Manchester United'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı üç gole de doğrudan katkı sağlayan Fransız yıldız Paul Pogba, eski takımı Juventus'a karşı ilk kez forma giyecek.
Manchester United ile Juventus, 2002/2003 sezonundan bu yana ilk kez karşı karşıya geliyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.