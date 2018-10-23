Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Manchester United evinde, Juventus'e konuk ediyor. Devler Ligi'nde bu haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmasında, iki takımın 11'leri de belli oldu. Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo, eski takımı Manchester United'e karşı Juve formasıyla ilk maçına çıkıyor.

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MANCHESTER UNİTED: 0 - JUVENTUS: 1 (17' Dybala)

(Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...)

MANCHESTER UNİTED: De Gea, Young, Lindelöf, Smalling, Shaw, Matic, Pogba, Mata, Rashford, Martial, Lukaku

JUVENTUS: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Matuidi, Bentancur, Pjanic, Dybala, Cuadrado, Cristiano Ronaldo

STAT: Old Trafford

HAKEM: Milorad Mazic

Bu karşılaşma öncesi 6 puanla grup lideri olan Juventus, gruptaki ilk maçında deplasmanda Valencia ile karşılaşmış ve maçtan 2-0 galip ayrılmıştı. Devler Ligi'ne 3 puanla başlayan Allegri yönetimindeki Juve, ikinci maçta evinde Young Boys'u ağırlamış ve rakibini 3-0'lık skorla geçerek Şampiyonlar Ligi'nde ikide iki yapmıştı.

Jose Mourinho yönetiminde, ligde kötü günler geçiren Manchester United ise bu maç öncesi, 4 puanla H Grubu'nda ikinci sırada. Gruptaki ilk maçta, deplasmanda Young Boys'u 3-0 ile geçen United, ikinci maçta seyircisi önünde İspanya temsilcisi Valencia ile 0-0 berabere kalmıştı.

Juventus'da Cristiano Ronaldo, Valencia ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart görmüş ve bir maç ceza almıştı. Young Boys maçında takımını yalnız bırakan Ronaldo, bu karşılaşmaya ilk 11'de başlıyor. Bu maç aynı zamanda Manchester United'ın eski yıldızı Cristiano Ronaldo'nun da Juventus formasyla Old Trafford'taki ilk maçı.

Öte yandan, Manchester United'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı üç gole de doğrudan katkı sağlayan Fransız yıldız Paul Pogba, eski takımı Juventus'a karşı ilk kez forma giyecek.

Manchester United ile Juventus, 2002/2003 sezonundan bu yana ilk kez karşı karşıya geliyor.

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