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        Haberler Gündem Güncel Manisa'da fabrika yangını | Son dakika haberleri

        Manisa'da fabrika yangını

        Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Siyah dumanların yükseldiği fabrikadaki yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 14:51 Güncelleme: 31.07.2024 - 14:51
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        Manisa'da fabrika yangını
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        Yunusemre'de bulunan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        Fabrikadan yükselen siyah dumanlar kentin çeşitli noktalarından görünüyor

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        #Manisa
        #fabrika yangını
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