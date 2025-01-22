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        Haberler Gündem Manisa'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 44 gözaltı - Güncel haberler

        Manisa'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 44 gözaltı

        Manisa'nın Turgutlu ve Salihli ilçelerinde jandarma ekiplerinin 44 şüpheliye ait 41 adrese eş zamanlı düzenlendiği operasyonda çok sayıda silah, mühimmat, tarihi eser ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 44 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 19:49 Güncelleme: 22.01.2025 - 19:49
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        Manisa'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 44 gözaltı
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        Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Turgutlu ve Salihli ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri tarafından, bugün sabah saatlerinde uyuşturucu madde imalatı, silah ve diğer kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Yapılan çalışma kapsamında 44 şüpheliye yönelik 41 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda ruhsatsız 11'i kurusıkı 21 tabanca, 33 tüfek, 2 şarjör, 298 tabanca fişeği, 222 tüfek kartuşu, 133 kurusıkı tabanca fişeği, 8 bıçak, 160 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 6 adet sentetik ecza hap, 5 kök kenevir, 2 hassas terazi, 2 esrar öğütme aparatı, 19 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 dedektör ve 11 adet sikke ele geçirildi.

        Turgutlu ve Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltına alınan 44 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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