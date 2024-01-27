Manisa FK: 0 - Erzurum: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Erzurumspor, deplasmanda 9 kişi kalan Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Erzurumspor, deplasmanda Manisa FK ile karşı karşıya geldi.
Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan mücadelede Erzurumspor, 2 kırmızı kart gören rakibini 2-0 mağlup etti.
Erzurum'da goller 34'te John Mary'nin kendi kalesine attığı gol ve 89'da Mikhail Rosheuvel'den geldi.
Öte yandan Manisa FK'da 43. dakikada Muhammet Ensar Akgün ve 90+4. dakikada Sertan Taşkın kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Erzurumspor puanını 23'e yükseltti. Manisa FK da 23 puanda kaldı.
Gelecek hafta Erzurumspor, Şanlıurfaspor'u konuk edecek. Manisa FK ise Tuzlaspor'a konuk olacak.