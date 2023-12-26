Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Manisa FK Manisa FK'da Osman Özköylü dönemi sona erdi - Futbol Haberleri

        Manisa FK'da Osman Özköylü dönemi sona erdi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK yönetimi, Teknik Direktör Osman Özköylü ve İdari Direktör Nderim Nexhipi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 13:04 Güncelleme: 26.12.2023 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da Özköylü dönemi sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sezona Osman Zeki Korkmaz yönetiminde başlayan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, kötü gidişatı durdurabilmek için 23 Ekim tarihinde Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırarak 25 Ekim tarihinde Osman Özköylü ile anlaşmaya varmıştı. Manisa FK, Teknik Direktör Osman Özköylü ile çıktığı son 8 lig maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Manisa FK Trendyol 1. Lig’in ilk yarısını 19 puanla 11. sırada tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, “Osman Özköylü ve Nderim Nexhipi’ye kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Hasta yakını hemşireyi yumrukladı!
        Hasta yakını hemşireyi yumrukladı!
        Avrupa Süper Ligi F.Bahçe'nin kurtuluşu olabilir mi?
        Avrupa Süper Ligi F.Bahçe'nin kurtuluşu olabilir mi?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Motosiklette 6001 oyunu
        Motosiklette 6001 oyunu
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        Netanyahu'dan Mossad Başkanı'na engel
        Netanyahu'dan Mossad Başkanı'na engel
        Sona doğru!
        Sona doğru!
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        ABD'ye gitmek isteyen 10 bin kişilik göçmen konvoyu yolda
        ABD'ye gitmek isteyen 10 bin kişilik göçmen konvoyu yolda
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yapay zeka yılı 2023
        Yapay zeka yılı 2023
        Aşka koşanlar
        Aşka koşanlar
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!