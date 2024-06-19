Manisa FK, teknik direktör Çağdaş Çavuş ile anlaştı

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon Kepez Belediyespor ile 3. Lig şampiyonluğu yaşayan Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile anlaşma sağladı.

Yeni Teknik Direktör Çağdaş Çavuş için Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan da katıldı. İmza töreninde konuşan Yeni Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, “Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için mutluyum. Kariyerim ve hedeflerim doğrultusunda çok doğru bir kulüpteyim. Manisa Futbol Kulübü'nün başarısı için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çok çalışıp sezon sonunda hak ettiğimiz noktada olacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.