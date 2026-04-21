Marco Asensio derbiye yetişecek mi? İşte son durum
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Marco Asensio'nun durumu belirsizliğini koruyor. Dizindeki ödem azalan yıldız oyuncu henüz takımla çalışmalara başlamazken, derbide oynayıp oynamayacağı son antrenmanların ardından netleşecek.
Fenerbahçe’de gözler derbi öncesi sakat oyunculara çevrildi.
Şampiyonluk yarışında kritik bir viraja giren sarı-lacivertliler, pazar günü Galatasaray karşısında kazanarak iddiasını sürdürmek istiyor.
Beşiktaş derbisinin başında sol dizinden sakatlanarak oyuna devam edemeyen Marco Asensio’nun son durumu ise merak konusu.
Dizinde ödem tespit edilen İspanyol yıldız, Kayserispor ve Rizespor maçlarında riske edilmezken Konyaspor ile oynanan kupa mücadelesinin kadrosuna da alınmadı.
Sağlık ekibi tarafından özel program uygulanan Asensio’nun dizindeki ödemin azaldığı ancak henüz bireysel ya da takımla antrenmanlara başlamadığı öğrenildi.
Deneyimli oyuncu için son karar, derbi öncesi yapılacak son antrenmanlarda gerçekleştirilecek denemelerin ardından verilecek.