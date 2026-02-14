Marco Asensio: Kerem çok üst seviye bir oyuncu, iyi anlaşıyoruz

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'nin üçüncü golünü atan Marco Asensio, açıklamalarda bulundu.

"SAHADA ÇOK İYİ OLDUĞUMU HİSSEDİYORUM"

Karşılaşmayı değerlendiren Asensio "Çok mutluyum. Takım olarak iyi iş çıkardık. Bireysel anlamda performansımdan mutluyum. Sahada çok iyi olduğumu hissediyorum. Çok çalışarak yolumuza devam ediyoruz. Önemli olan 3 puandı. Takımıma yardımcı olduğum için çok mutluyum." dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI

Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile ilgili soruyu yanıtlayan İspanyol yıldız "Kerem takım için çok önemli. Kendisi çok iyi performansta, çok üst seviye bir oyuncu. En baştan beri sahada çok iyi anlaşıyoruz. Takıma çok yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.