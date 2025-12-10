Marco Nikolic: Birçok açıdan iyi bir takıma karşı oynayacağız

UEFA Konferans Ligi 5. hafta mücadelesinde deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Yunanistan temsilcisi AEK’da Teknik Direktör Marco Nikolic, 19 Mayıs Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Samsunspor ile zorlu bir maça çıkacaklarını ifade eden Marco Nikolic, "Bizim için işin en önemli tarafı Samsunspor’un bizim önümüzde olması. Samsunspor’un son maçını izleyince işin ne kadar zor olduğunu anladık. Galatasaray maçında fiziksel açıdan onları görünce işimizin zorluğunu gördük. Samsunspor şu an Avrupa’da lider. Bu da onlar için işleri zorlaştırabilir. Sadece fiziksel değil, birçok açıdan iyi bir takıma karşı oynayacağız. Sadece Avrupa’da değil, Türkiye’de de iyi gidiyorlar. Bazı eksiklerimiz var. Bizde Romario sakatlık sorunu yaşıyor. Yarın akşam seyir zevki olan bir maç seyrettirmek istiyoruz. İki takım da iyi futbol oynayan takım. Bizim açımızdan Avrupa’da yolumuza devam etmek için daha önemli bir maç olacak" dedi.

Atak kısmındaki bazı oyuncularda sıkıntıları olduğunu söyleyen Nikolic, "Hücum bölgesinde 4 oyuncumuz takıma katılamadı. Bazıları yeni yılda takıma katılacak. Umudum birçok oyuncumuzun iyileşmesi. Amacım özel çözümler bulmak. Forvetsiz oynayacağız ve gol sorununu çözmek için formül bulmaya çalışacağız" diye konuştu.