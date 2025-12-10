Habertürk
        Marco Nikolic: Birçok açıdan iyi bir takıma karşı oynayacağız

        Marco Nikolic: Birçok açıdan iyi bir takıma karşı oynayacağız

        AEK Teknik Direktörü Marco Nikolic, UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek için Samsunspor maçının önemli olduğunu söyledi.

        Giriş: 10.12.2025 - 20:02 Güncelleme: 10.12.2025 - 20:02
        "Birçok açıdan iyi bir takıma karşı oynayacağız"
        UEFA Konferans Ligi 5. hafta mücadelesinde deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Yunanistan temsilcisi AEK’da Teknik Direktör Marco Nikolic, 19 Mayıs Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Samsunspor ile zorlu bir maça çıkacaklarını ifade eden Marco Nikolic, "Bizim için işin en önemli tarafı Samsunspor’un bizim önümüzde olması. Samsunspor’un son maçını izleyince işin ne kadar zor olduğunu anladık. Galatasaray maçında fiziksel açıdan onları görünce işimizin zorluğunu gördük. Samsunspor şu an Avrupa’da lider. Bu da onlar için işleri zorlaştırabilir. Sadece fiziksel değil, birçok açıdan iyi bir takıma karşı oynayacağız. Sadece Avrupa’da değil, Türkiye’de de iyi gidiyorlar. Bazı eksiklerimiz var. Bizde Romario sakatlık sorunu yaşıyor. Yarın akşam seyir zevki olan bir maç seyrettirmek istiyoruz. İki takım da iyi futbol oynayan takım. Bizim açımızdan Avrupa’da yolumuza devam etmek için daha önemli bir maç olacak" dedi.

        Atak kısmındaki bazı oyuncularda sıkıntıları olduğunu söyleyen Nikolic, "Hücum bölgesinde 4 oyuncumuz takıma katılamadı. Bazıları yeni yılda takıma katılacak. Umudum birçok oyuncumuzun iyileşmesi. Amacım özel çözümler bulmak. Forvetsiz oynayacağız ve gol sorununu çözmek için formül bulmaya çalışacağız" diye konuştu.

        "TAKIMLARIN PERFORMANSLARI MAÇ MAÇ DEĞİŞİYOR"

        Samsunspor maçı ile önceki maçlar arasında bağlantı olmadığını sözlerine ekleyen Nikolic, "Takımların performansları maç maç değişiyor. Bu bir maraton. Zamanla her şey değişir. Bu maratondan başarılı çıkmaya çalışıyoruz. Samsunspor ile aynı şartlarda mücadele ediyoruz. Fikstür, zemin ve hava şartları aynı. Samsunspor çok iyi pres yapıoyor, markajı iyi yapıyoruz. Eksiklere rağmen iyi hazırlandık. Biz buraya öylesine gelmedik. Oynamaya geldik. En az Samsunspor kadar rahatız. Rakibin gücünün farkındayız, en kötü bir puan almaya geldik. Bu bir savaş. Sahanın her yerinde savaşta olmak zorundayız. İyi bir mücadele gösterirsek puan ya da puanlar alabiliriz. Takımımızın topu rakibe vermesine sinirleniyorum. Son maçta topu rakibe verdik ve yediğimiz 3 golle mağlup olduk. Samsunspor’a topu bırakmamamız lazım. Samsunspor maçında da böyle bir şey olmasını istemediğimden topu vermek istemiyoruz. Aksi takdirde kötü bir sonuç alabiliriz" şeklinde konuştu.

        Öte yandan futbolcu Filipe Relvas ise şu ifadeleri kullandı:

        "Bizim takımda tek bir futbolcu önemli değil. Takım önemli. Savunmayı sadece defans oyuncuları yapmıyor. Savunmamız forvetten başlıyor. Bizim amacımız Samsunspor maçından 3 puan almak. Bu maçta da defansa en önde başlayacağız ve puanlar almak için mücadele edeceğiz."

