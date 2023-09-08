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        Marco Verratti, Fenerbahçe'ye önerilecek!

        Marco Verratti transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. PSG'de Luis Enrique'nin kadroda düşünülmediği İtalyan yıldız, Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri geri çevirirken flaş bir gelişme yaşandı. Kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği bilinen tecrübeli orta sahanın Fenerbahçe'ye önerileceği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 13:27 Güncelleme: 08.09.2023 - 13:56
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        Fenerbahçe'ye önerilecek!
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        Orta saha arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. PSG'de Luis Enrique'nin kadroda düşünmediği ve Şampiyonlar Ligi listesine dahil etmediği Marco Verratti konusunda da flaş bir iddia ortaya atıldı.

        Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddeden İtalyan futbolcunun Fenerbahçe'ye önerileceği öğrenildi. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen İtalyan futbolcuyla ilgilenen diğer bir kulübün se Katar'dan Al-Arabi olduğu belirtildi.

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        11 gol 61 asistlik performans sergileyen Verratti, Fransa'da 9 lig, 6 kupa, 6 lig kupası şampiyonluğu yaşarken EURO 2020'de de İtalya ile şampiyonluğa ulaşmıştı.

        PSG'nin teknik direktörü Luis Enrique, "Marco Verratti konusunda, onunla konuştuklarımız aramızda kalacak. Özel konuşmaları kamuoyu önünde dile getiremem. Söyleyecek başka bir şeyim yok. Ona verebileceğim tavsiyeler de aramızda kalacak" ifadelerini kullanmıştı.

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