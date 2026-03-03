Mardin'de işlettiği büfede ölü bulundu
Mardin'de 45 yaşındaki Ramazan Erdem, işlettiği büfede hareketsiz halde bulundu. Erdem'in hayatını kaybettiği sağlık ekiplerince belirlendi. Cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Ramazan Erdem (45), işlettiği büfede ölü bulundu.
HAREKETSİZ OLDUĞU GÖRÜLDÜ
DHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesi’nde meydana geldi. Büfeye girenler, iş yeri sahibi Ramazan Erdem'in hareketsiz olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Erdem'in hayatını kaybettiğini belirledi.
ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK
Erdem'in cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Ramazan Erdem'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
