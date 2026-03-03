Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin'de işlettiği büfede ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Mardin'de işlettiği büfede ölü bulundu

        Mardin'de 45 yaşındaki Ramazan Erdem, işlettiği büfede hareketsiz halde bulundu. Erdem'in hayatını kaybettiği sağlık ekiplerince belirlendi. Cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 10:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büfede cansız bedeni bulundu

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Ramazan Erdem (45), işlettiği büfede ölü bulundu.

        HAREKETSİZ OLDUĞU GÖRÜLDÜ

        DHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesi’nde meydana geldi. Büfeye girenler, iş yeri sahibi Ramazan Erdem'in hareketsiz olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Erdem'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

        Erdem'in cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Ramazan Erdem'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'ın İsrail'e yeni saldırılar düzenlemesiyle Kudüs çevresinde sirenler çaldı

        İran'ın İsrail'e yeni saldırılar düzenlemesiyle Kudüs çevresinde sirenler çaldı. (AA)

        #mardin
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Küresel piyasalar sarsıldı
        Küresel piyasalar sarsıldı
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Trump'ın tarife iadesini erteleme talebine ret
        Trump'ın tarife iadesini erteleme talebine ret
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu