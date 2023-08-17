Maribor-Fenerbahçe maçında kavga! Türk taraftarlar stadyumdan çıkarıldı...
Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam Maribor maçında iki takım taraftarları arasında kavga çıktı ve maç durdu. Daha sonra UEFA, Fenerbahçeli taraftarların tribünden çıkarılmasına karar verdi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında deplasmanda Maribor ile karşı karşıya geldi.
Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken iki takım taraftarları arasında kavga çıktı ve maç durdu.
NELER YAŞANDI?
Olayların, bir Maribor taraftarının güvenlikçi gibi görünüp Fenerbahçe tribününden pankart alması, sonra bu olayın ortaya çıkması üzerine yaşandığı iddia edildi.
Daha sonra Fenerbahçe tribününden kişiler bu pankartı geri alınca olaylar başladı.
UEFA, FENERBAHÇE TARAFTARINI ÇIKARDI
UEFA yetkilileri, daha sonra Fenerbahçe taraftarlarının tribünü terk etmesini istedi ve sarı lacivertli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı.
SLOVEN POLİSİNDEN BİBER GAZLI MÜDAHALE!
Sloven polisi, Fenerbahçe taraftarına biber gazıyla müdahale etti.