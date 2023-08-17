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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Maribor-Fenerbahçe maçında kavga! Türk taraftarlar stadyumdan çıkarıldı... - Fenerbahçe Haberleri

        Maribor-Fenerbahçe maçında kavga! Türk taraftarlar stadyumdan çıkarıldı...

        Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam Maribor maçında iki takım taraftarları arasında kavga çıktı ve maç durdu. Daha sonra UEFA, Fenerbahçeli taraftarların tribünden çıkarılmasına karar verdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.08.2023 - 23:36
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        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında deplasmanda Maribor ile karşı karşıya geldi.

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        Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken iki takım taraftarları arasında kavga çıktı ve maç durdu.

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        NELER YAŞANDI?

        Olayların, bir Maribor taraftarının güvenlikçi gibi görünüp Fenerbahçe tribününden pankart alması, sonra bu olayın ortaya çıkması üzerine yaşandığı iddia edildi.

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        Daha sonra Fenerbahçe tribününden kişiler bu pankartı geri alınca olaylar başladı.

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        UEFA, FENERBAHÇE TARAFTARINI ÇIKARDI

        UEFA yetkilileri, daha sonra Fenerbahçe taraftarlarının tribünü terk etmesini istedi ve sarı lacivertli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı.

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        SLOVEN POLİSİNDEN BİBER GAZLI MÜDAHALE!

        Sloven polisi, Fenerbahçe taraftarına biber gazıyla müdahale etti.

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