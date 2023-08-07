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Mark Zuckerberg Elon Musk tartışması ciddiye bindi. Mark Zuckerberg, bir süre önce kendisine meydan okuyan Elon Musk'un teklifini kabul etti ve ikili bir kafes dövüşünde kozlarını paylaşmak için anlaştı. Söz konusu duruma ilgili en çok merak edilen; Mark Zuckerberg Elon Musk kafes dövüşü ne zaman, nerede yapılacak ve nasıl izlenecek sorularına dair ilk bilgileri bir araya getirdik...