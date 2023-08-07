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        Haberler Gündem Mark Zuckerberg Elon Musk dövüşü ne zaman ve nerede yapılacak? Zuckerberg Musk kavgası nasıl izlenir?

        Mark Zuckerberg Elon Musk dövüşü ne zaman ve nerede yapılacak? Zuckerberg Musk kavgası canlı...

        Facebook'un kurucusu Mark Zuckberg ile bir süre önce ismi X olarak değişen Twitter'ın sahibi Elon Musk, ilginç bir haberle gündem olmuş durumdalar. Dünyaca ünlü iş insanları, canlı olarak yayınlanacak bir kafes dövüşüne çıkacak. İşte, şimdiden merakla beklenen Mark Zuckerberg Elon Musk dövüşü ile ilgili tüm bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 17:33
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        Mark Zuckerberg Elon Musk tartışması ciddiye bindi. Mark Zuckerberg, bir süre önce kendisine meydan okuyan Elon Musk'un teklifini kabul etti ve ikili bir kafes dövüşünde kozlarını paylaşmak için anlaştı. Söz konusu duruma ilgili en çok merak edilen; Mark Zuckerberg Elon Musk kafes dövüşü ne zaman, nerede yapılacak ve nasıl izlenecek sorularına dair ilk bilgileri bir araya getirdik...

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        ELON MUSK MARK ZUCKERBERG KAFES DÖVÜŞÜ NE ZAMAN?

        Tüm dünyanın büyük bir merakla beklediği Mark Zuckerberg Elon Musk kafes dövüşünün tarihi henüz netlik kazanmadı.

        Resmi tarih belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

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        ELON MUSK MARK ZUCKERBERG KAFES DÖVÜŞÜ NEREDE YAPILACAK?

        Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasındaki dövüşün İtalya'nın başkenti Roma'da yer alan 2000 yıllık Kolezyum'da yapılması bekleniyor.

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        ELON MUSK MARK ZUCKERBERG KAFES DÖVÜŞÜ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

        Elon Musk Mark Zuckerberg kafes dövüşü, mikro blog sitesi Twitter'ın yeni ismi olan X'ten canlı olarak yayınlanacak ve gelirlerin gaziler için hayır kurumuna verileceği açıklandı.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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