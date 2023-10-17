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        Haberler Gündem Marka marka vergisiz telefon fiyatları: 9.500 TL altı vergisiz telefon markaları ve modelleri

        Marka marka vergisiz telefon fiyatları: 9.500 TL altı vergisiz telefon markaları ve modelleri

        Vergisiz telefon markaları ve fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; üniversite öğrencilerine bir kereye mahsus olmak üzere 9 bin 500 TL altındaki cep telefonlarında 5 bin 500 lira destek verileceğini belirtti. Açıklamaların ardından "9500 TL altı vergisiz telefonlar neler?" sorusu araştırmaya başladı. İşte, marka marka 9500 TL altı vergisiz telefon fiyatları listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 12:35 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:35
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        1

        Vergisiz telefon modelleri ve markaları araştırması devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde "Üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz" açıklamasında bulundu. İşte, 9.500 TL altı cep telefonu modelleri ve fiyatları...

        2

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEKNOLOJİK CİHAZ DESTEĞİ AÇIKLAMASI

        Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız.

        3

        9.500 TL ALTI TELEFON MODELLERİ VE FİYATLARI

        SAMSUNG

        Galaxy A31: 9.499 TL

        Galaxy A32: 9.399 TL

        Galaxy M33 5G: 9.000 TL

        Galaxy M20 32 GB: 8.999 TL

        Galaxy M22: 8.684 TL

        Galaxy A22: 8.588 TL

        Galaxy M14 5G: 8.526 TL

        Galaxy A21s: 8.499 TL

        Galaxy A24: 8.299 TL

        Galaxy A30: 7.900 TL

        Galaxy M23 5G: 7.719 TL

        Galaxy A12: 7.719 TL

        4

        HUAWEİ

        Nova 9 SE: 9.399 TL

        Nova Y90: 9.150 TL

        Nova 8i 128 GB: 8.700 TL

        P30 Lite 64 GB: 7.999 TL

        Huawei P40 Lite: 7.899 TL

        5

        XİAOMİ

        Redmi Note 12S: 9.452 TL

        Redmi Note 11S: 8.999 TL

        Redmi Note 12: 8.587 TL,

        Redmi Note 10S: 8.499 TL

        Redmi Note 11: 8.390 TL

        Redmi Note 10 5G: 7.999 TL

        Redmi 10 2022: 5.999 TL

        Redmi 9C: 4.799 TL

        6

        CASPER

        Via X30 Plus: 9.399 TL

        Via X30

        7

        GENERAL MOBİLE

        Gm 24 Pro: 9.459 TL

        Gm 21 Pro: 9.000 TL

        Gm 22 Pro: 7.899 TL

        Gm 23: 5.540 TL

        8

        REALME

        Realme 10 128 GB: 9.499 TL

        Realme XT 128 GB: 8.999 TL

        Realme 9 Pro 128 GB: 8.999 TL

        Realme 6 Pro: 8.999 TL

        Realme C55 128 GB: 7.999 TL

        9

        VİVO

        Vivo Y35: 9.248 TL

        Vivo Y36: 9.049 TL

        Vivo Y22: 7.260 TL

        Vivo Y16: 4.899 TL

        HONOR

        X9a 5G: 9.199 TL

        10

        OPPO

        Oppo A91: 8.999 TL

        Oppo A54: 6.399 TL

        POCO

        M3 Pro 5G: 8.999 TL

        M3 128 GB: 8.455 TL

        INFİNİX

        Infinix Note 30: 8.079 TL

        Infinix Note 12: 7.149 TL

        ONEPLUS

        Oneplus Nord N10 5G 128 GB: 8.999 TL

        *Telefon fiyatları satış kanallarına göre değişiklik gösterebilmektedir, net fiyat bilgisi için cep telefonu markalarının resmi internet sitelerini ziyaret ediniz.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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