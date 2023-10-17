Marka marka vergisiz telefon fiyatları: 9.500 TL altı vergisiz telefon markaları ve modelleri

Vergisiz telefon modelleri ve markaları araştırması devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde "Üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz" açıklamasında bulundu. İşte, 9.500 TL altı cep telefonu modelleri ve fiyatları...

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEKNOLOJİK CİHAZ DESTEĞİ AÇIKLAMASI

Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız.