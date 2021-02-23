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Markette hırsızlık yapan kadını kovalayan kasiyer az daha canından oluyordu

İstanbul'da bir markete girip, hırsızlık yapan kadını yakalamak isteyen kasiyer az kalsın hayatını kaybediyordu... Hırsızların bulunduğu araca asılı halde 150 metre giden kasiyer arabanın hızlanmasıyla kendini yerde buldu...

Markette hırsızlık yapan kadını kovalayan kasiyer az daha canından oluyordu
HABERTURK.COM

Show Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre hırsızlık çetesi 3 kişiydi. Bir arabayla caddeye geldiler ve marketin önünde durdular. İçlerinden bir kadın müşteri gibi markete girdi.

Marketin raflarından çabuk paraya çevrilebilecek pahalı ürünleri çantasına doldurmaya başlayan kadın, mont, bebe ürünleri, bulaşık deterjanını aldıktan sonra kasaya yöneldi.

ÇANTASI KONTROL EDİLMEK İSTENİNCE ÇILGINA DÖNDÜ

Kasaya aldığı çikolatanın ödemesini yapan hırsız, hızlıca dışarı çıktı. Kasiyer, kadının peşinden giderek çantasını kontrol etmek istediğini söyledi.

Suç üstü yakalanan kadın çantayı açmamakla direndi; ancak kasiyer inat edince sinirlendi. Çaldıklarını tek tek çıkarıp, yere fırlattı.

KASİYER ARABAYA ASILI OLARAK 150 METRE GİDEBİLDİ

Kasiyer tam polisi arayacaktı ki bu kez de kadın hırsızın suç ortakları ortaya çıktı. Marketin önüne geldikleri araçla kadın hırsızı kaçırmak istediler.

Kadın hırsız arabaya binince, kasiyer de açık kapıya tutunarak onu aşağı indirmeye çalıştı. Aracın kapısına asılı kalan kasiyer yaklaşık 150 metre o halde gitti. Araç hızlanınca yere düşen kasiyer ölümden döndü. Polisin kimliğini belirlediği hırsızların ise yakalanmasının an meselesi olduğu belirtildi.

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