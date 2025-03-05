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        Haberler Bilgi Ekonomi Mart 2025 temettü takvimi: Bu ay hangi firmalar temettü kar payı dağıtımı yapacak, temettü ne zaman hesaba geçecek, ne kadar verilecek?

        2025 Mart ayı temettü takvimi: Bu ay hangi firmalar temettü verecek?

        Mart ayında birçok firma, kâr payından yatırımcılarına temettü dağıtmaya hazırlanıyor. Hisse başına ödenecek temettü payı, Mart ayı içerisinde hesaplara yatırılacak. İşte, 2025 Mart temettü takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 15:17 Güncelleme: 05.03.2025 - 15:17
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        1

        2025 Mart temettü takvimi yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Mart ayında birçok firma, temettü vereceğini açıkladı. Hisse başına verilecek kâr payları, 0.1548 TL ile 45.0500 TL arasında değişecek. İşte, güncel temettü takvimi...

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        2025 MART TEMETTÜ TAKVİMİ

        Türkiye İş Bankası A.Ş. Class C

        Bist kodu: ISCTR

        Temettü (net): 0.1548 TL

        Ödeme tarihi: 28.03.2025

        Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

        Bist kodu: TUPRS

        Temettü (net): 6.6172 TL

        Ödeme tarihi: 28.03.2025

        Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.

        Bist kodu: EGEEN

        Temettü (net): 45.0500 TL

        Ödeme tarihi: 28.03.202

        3

        Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.

        Bist kodu: FMIZP

        Temettü (net): 0.5993 TL

        Ödeme tarihi: 28.03.202

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Bist kodu: ISMEN

        Temettü (net): 4.8167 TL

        Ödeme tarihi: 28.03.202

        Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi

        Bist kodu: ANSGR

        Temettü (net): 3.5700 TL

        Ödeme tarihi: 28.03.202

        4

        Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.

        Bist kodu: BRISA

        Temettü (net): 1.8102 TL

        Ödeme tarihi: 28.03.202

        Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.

        Bist kodu: ANHYT

        Temettü (net): 4.9419 TL

        Ödeme tarihi: 26.03.202

        Akbank T.A.Ş.

        Bist kodu: AKBNK

        Temettü (net): 1.0387 TL

        Ödeme tarihi: 26.03.202

        5

        Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş.

        Bist kodu: AGESA

        Temettü (net): 4.7222 TL

        Ödeme tarihi: 26.03.202

        Nuh Çimento Sanayi A.Ş.

        Bist kodu: NUHCM

        Temettü (net): 8.5850 TL

        Ödeme tarihi: 25.03.202

        Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.

        Bist kodu: AKCNS

        Temettü (net): 5.3287 TL

        Ödeme tarihi: 24.03.202

        Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        Bist kodu: MSGYO

        Temettü (net): 0.2480 TL

        Ödeme tarihi: 18.03.202

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