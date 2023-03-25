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Anket yayınlandı! 2023 TÜİK ile Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Mart ayı enflasyon oranı bekleniyor. Konuyla ilgili Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu ve Mart ayı enflasyon beklentisi tahmini geldi. Milyonlarca emekli ve memurun yakından takip ettiği enflasyon oranı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

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  • Mart ayı enflasyon beklenti anketi tahmini açıklandı! 2023 Mart enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

    Gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı verilerinin açıklanacağı kritik tarihe çevrildi. Şubat ayında enflasyon rakamları yıllık yüzde 55,18, aylık yüzde 3,15 olarak gerçekleşmişti. Peki, mart ayı enflasyon oranı rakamları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte 2023 Mart enflasyon beklenti tahmini ile enflasyon oranının açıklanacağı kritik tarih...
  • Mart ayı enflasyon beklenti anketi tahmini açıklandı! 2023 Mart enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

    MART AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Mart ayı enflasyon rakamları da 3 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.
  • Mart ayı enflasyon beklenti anketi tahmini açıklandı! 2023 Mart enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

    YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 35,76 iken, bu anket döneminde yüzde 37,72 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,75 iken, bu anket döneminde yüzde 31,63 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,11 ve yüzde 17,91 olarak gerçekleşti.
  • Mart ayı enflasyon beklenti anketi tahmini açıklandı! 2023 Mart enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

    12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    2023 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,95 ihtimalle yüzde 20,00 - 24,99 aralığında, yüzde 33,52 ihtimalle yüzde 35 - 39,99 aralığında, yüzde 16,44 ihtimalle ise yüzde 40,00 - 44,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.
  • Mart ayı enflasyon beklenti anketi tahmini açıklandı! 2023 Mart enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

    Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18,42’sinin beklentilerinin yüzde 20,00 - 24,99 aralığında, yüzde 18,42’sinin beklentilerinin yüzde 30,00 - 34,99 aralığında, yüzde 31,58’inin beklentilerinin yüzde 35,00 - 39,99 aralığında olduğu gözlendi.
  • Mart ayı enflasyon beklenti anketi tahmini açıklandı! 2023 Mart enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

    24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    2023 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 17,23 ihtimalle yüzde 9 - 14,99 aralığında, yüzde 40,42 ihtimalle yüzde 15,00 - 20,99 aralığında, yüzde 21,40 ihtimalle ise yüzde 21,00 - 26,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.
  • Mart ayı enflasyon beklenti anketi tahmini açıklandı! 2023 Mart enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

    Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 17,65‘inin beklentilerinin yüzde 9,00 - 14,99 aralığında, yüzde 47,06‘sının beklentilerinin yüzde 15,00 - 20,99 aralığında, yüzde 20,59’unun beklentilerinin yüzde 21,00 - 26,99 aralığında olduğu gözlendi.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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