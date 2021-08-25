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Haberler 2020 Tokyo Olimpiyatları Masa tenisinde ikinci güne bıraktık - Neslihan Kavas
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Masa tenisinde ikinci güne bıraktık

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk gününde masa tenisinde; Hamza Çalışkan, Ningning Cao'ya 3-0, Nergiz Altıntaş, Anna Carin Ahlquist'e 3-1 ve Neslihan Kavas, Guiyan Xiong'a 3-1 mağlup oldu

Masa tenisinde ikinci güne bıraktık - Neslihan Kavas

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk gününde masa tenisinde kadınlar klas 9 kategorisi A Grubu'nda Neslihan Kavas, Çinli rakibi Guiyan Xiong'a 3-1 yenildi.

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında Neslihan Kavas, ilk maçında Çin'den Xiong'la karşılaştı.

Paralimpik oyunlarda 5. kez mücadele eden 34 yaşındaki milli sporcu, ilk seti 11-9 alarak 1-0 öne geçti. Sonraki setleri 4-11, 6-11 ve 5-11 kaybeden Neslihan, Çinli rakibine 3-1 yenildi.

Neslihan, gruptaki ikinci maçını TSİ 14.00'da Brezilyalı Danielle Rauen'le oynayacak.

HAMZA ÇALIŞKAN

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk gününde erkekler tekerlekli sandalye masa tenisi klas 5 kategorisi A Grubu'nda Hamza Çalışkan, Çinli Ningning Cao'ya 3-0 yenildi.

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında Hamza, ilk maçında 2016 Rio'da altın madalya kazanan Cao'yla karşılaştı.

Hamza, Çinli rakibine 11-6, 11-9 ve 11-8'lik setlerle 3-0 yenildi.

Milli sporcu, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 10.40'ta Fransa'dan Nicolas Savant Aira'yla karşılaşacak.

NERGİZ ALTINTAŞ

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk gününde tekerlekli sandalye masa tenisinde kadınlar klas 3 kategorisi A Grubu'nda Nergiz Altıntaş, İsveçli Anna Carin Ahlquist'e 3-1 yenildi.

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında Nergis, ilk maçında 2012 Londra'da altın, 2016 Rio'da ise bronz madalyası bulunan 49 yaşındaki Ahlquist'le karşılaştı.

Rakibi karşısında ilk seti 11-1 kaybeden Nergiz, ikinci seti 11-7 alarak maçta durumu 1-1'e getirdi. İsveçli raket, üçüncü seti 11-4, dördüncü seti ise 11-3 alarak, milli sporcu karşısında müsabakayı 3-1 kazandı.

Nergiz, ikinci maçında yarın TSİ 14.00'da Tayland'dan Dararat Asayut'la karşılaşacak.

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