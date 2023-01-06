MasterChef Türkiye'de yarı final heyecanı başladı. Son üçe kalacak 2. yarışmacının belli olacağı akşamda 3 etaptan oluşan bir mücadele yaşanacak. İlk etapta yarışmacılardan tütsülenmiş somonlu pizza yapmaları istenirken, ikinci etapta, çeşitli 7 yağdan oluşan yaratıcı bir yemek yapılacak. Peki, "MasterChef 2. yarı finalist kim olacak? 6 Ocak son 3'e kalan 2. isim belli oldu mu?" İşte 6 Ocak MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...