MasterChef Türkiye'de büyük final nefesleri kesti. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de 6 aylık serüvende rakiplerini eleyerek finale yükselen Metin ve Kıvanç final gecesinde karşı karşıya geldi. MasterChef 2022 şampiyonu şeflerin değerledirmeleri sonucunda belli oldu. Yapılan puanlama sonucunda 2022 MasterChef şampiyonu Metin oldu. Peki, "Masterchef birincisi Metin kimdir ve kaç yaşında? 2023 Masterchef şampiyonu Metin Yavuz kimdir, nereli ve nerede çalışıyor?" İşte Metin biyografisi ve hakkında merak edilenler...