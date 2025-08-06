MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. MasterChef'in yeni bölümünde, dokunulmazlık oyunu düello şeklinde oynanacak. Her yarışmacı karşı takımdan bir yarışmacı ile eşleşecek. Günün sonunda puan olarak rakibine üstün gelen takım, dokunulmazlığı kazanan taraf olacak. Hatırlanacağı gibi, ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takımkazanırken, ilk eleme adayları Tunahan ve Merve olmuştu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 6 Ağustos Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...