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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 6 Ağustos Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te ilk düello! MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te ilk düello için heyecanlı bekleyiş başladı. Mavi ve kırmızı takım, haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Düello şeklinde oynanacak dokunulmazlık oyununda konsept, 'Tulumda Tatlısı' oldu. En başarılı tabağı yapan takım puan üstünlüğü ile haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanacak. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise eleme potasına gidecek üçüncü ve dördüncü yarışmacıyı belirleyecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 6 Ağustos Çarşamba dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 19:25 Güncelleme: 06.08.2025 - 19:25
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        MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. MasterChef'in yeni bölümünde, dokunulmazlık oyunu düello şeklinde oynanacak. Her yarışmacı karşı takımdan bir yarışmacı ile eşleşecek. Günün sonunda puan olarak rakibine üstün gelen takım, dokunulmazlığı kazanan taraf olacak. Hatırlanacağı gibi, ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takımkazanırken, ilk eleme adayları Tunahan ve Merve olmuştu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 6 Ağustos Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'Tulumba Tatlısı' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

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        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

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        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

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        ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Tunahan

        Merve

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        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Gizem (Takım Kaptanı)

        Çağatay

        Özkan

        İrem

        Merve

        İhsan

        Eylül

        Sercan

        Cansu

        Tunahan

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        Kırmızı Takım

        İlhan (Takım Kaptanı)

        Hakan

        Sezer

        Furkan

        Onur

        Ayten

        Hilal

        Çağlar

        Ayla

        Sümeyye

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