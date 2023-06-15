MasterChef Ebru kimdir?

MASTERCHEF EBRU HAS BİYOGRAFİSİ

Has, 28 yaşında ve aslen Düzce Akçakocalıdır. İlkokulda profesyonel voleybol hayatının başlangıcını yaptı ve Eczacıbaşı’nda voleybola başladı. Ardından yıllarca FMV Işık Okulları ve İBB Spor Kulübü’nde yer aldı.

Doğa Koleji’nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Kadir Has Üniversitesi’nde Radyo Televizyon Teknolojisi’ni bitiren Ebru Has, sonrasında ise Kadir Has Üniversitesi İstanbul Culinary İnstitute Aşçılık kursunda eğitimlerini tamamladı ve bir otelde staj yaptı.

Stajını tamamladıktan sonra da 1 yıl başka bir otelde görev aldı. Ebru Has, Emirgan’da bir restaurantta çalışma hayatına devam etti. Bu sırada Malta’ya giden ve 6 ay İngilizce eğitimi aldıktan sonra Türkiye’ye geri döndü, bir kafede Executive Chef olarak görev aldı.

Bir yıl kadar da Bursa’da Asmadan Enoteca Bistro’da çalıştıktan sonra, Ayvalık Mado’da Executive Chef olarak çalıştı. Aynı zamanda pilates eğitmenliği de yaptığını ifade eden Ebru Has, MasterChef 2020’nin ana kadrosunda yer almıştı.