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MasterChef eleme adayı kim? 3 Aralık MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim aldı?

MasterChef Türkiye'nin son bölümü Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda çekildi. Mavi ve Kırmızı takım yemeklerini bu kez engelleri kaldırmak için yaptı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve birinci eleme adayı belli oldu. Kıyasıya rekabete sahne olan oyunda bir takım dokunulmazlığı aldı, diğer takım kendi arasında yeniden yarıştı. Peki MasterChef eleme adayı kim? 3 Aralık MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef Türkiye son bölüm özeti...

MasterChef eleme adayı kim? 3 Aralık MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim aldı?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe dikkat çekildi. MasterChef Türkiye'de büyük final yaklaşırken, yemekler zorlaşıyor, yarışmacılar oyunu kazanabilmek için her şeylerini ortaya koyuyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef son bölümde, yine yemekleri değerlendirdi ve seçimlerini yaptı. MasterChef eleme adayı kim? 3 Aralık MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte detaylar...

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de bu haftanın ilk takım dokunulmazlığını Mavi takım kazandı. Kırmızı takım üyeleri Serhat, Ebru ve Eray kendi içinde yeniden bir oyun oynadı. Somer Şefin tabağını en iyi yapan Eray dokunulmazlığı aldı.

Bireysel dokunulmazlığı Eray'ın kazanması sonrasında kırmızı takımın 3 üyesi haftanın ilk eleme adayını belirlemek için eleme adayı oylaması yaptı. 3 kişilik kırmızı takımda 2 kişiye oy kullanılabileceğinden, Serhat ve Ebru birbirlerine eleme oyu kullandığı için 1'er oyla beraberlik ortaya çıktı. Bu durumda bireysel dokunulmazlık sahibi ve aynı zamanda Kırmızı takım kaptanı olan Eray, eleme adayını kendisi seçmek durumunda kaldı ve eleme adayı oyunu Ebru'dan yana kullanarak haftanın ilk eleme adayı olarak Ebru'yu potaya gönderdi.

ELEME ADAYI: EBRU

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