MasterChef eleme adayı kim oldu? 25 Kasım MasterChef 6. eleme adayı açıklandı mı?

MasterChef eleme adayı kim oldu? 25 Kasım MasterChef 6. eleme adayı açıklandı mı?

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Eleme potası için heyecan dorukta... MasterChef Türkiye All Star'da mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Gözler vesterhavet yemeğini en başarılı yapan isme çevrilirken tabağı en başarısız olan isim bugün 6. eleme adayı olacak. İşte 25 Kasım 2023 Cumartesi MasterChef dokunulmazlık kazananı ile ilgili detaylar...