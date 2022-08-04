MasterChef jürisinin tadım ve değerlendirme aşaması ardından Onur ve Tolga son ikiye kaldı. Jüri, MasterChef'te ilk kez başarılı üçüncü bir tabak çıkmadığını belirtti. İkili arasında finalistlik için düelloya çıktı. İkili düelloda böbrek ürünü ile yaratıcı tabak çıkardı.

MasterChef'te ana kadroya giren üçüncü isim belli oldu. Üçüncü finalist olarak ana kadroya katılan yarışmacı Onur önlüğün sahibi oldu.