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Masterchef kim kazandı, ana kadroya kim seçildi? 3 Ağustos 2022 Masterchef birinci kim oldu?

MasterChef'te ana kadroya seçilen isimler netleşirken, programı yakından takip eden izleyiciler; "Masterchef kim kazandı, ana kadroya kim seçildi, 3 Ağustos 2022 Masterchef birinci kim oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği gibi ana kadroya seçilen ikinci isim Gamze olurken, 3 finalist bu akşam belli oldu. İşte MasterChefte'te yaşanan son gelişmeler...

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  • AÇIKLANDI! MasterChef'te 3. finalist belli oldu! 3 Ağustos 2022 Masterchef birinci kim oldu?

    TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te yarışmacılar ana kadroya girebilmek için kıyasıya bir mücadele girişmiş durumda. MasterChef jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna gibi birbirinden ünlü aşçılar otururken, yarışmacılar jüri üyelerinin karşısına en iyi yemek ve sunumla çıkmaya hazırlanıyor. Peki Masterchef kim kazandı, ana kadroya kim seçildi, 3 Ağustos 2022 Masterchef birinci kim oldu? İşte detaylar...
  • AÇIKLANDI! MasterChef'te 3. finalist belli oldu! 3 Ağustos 2022 Masterchef birinci kim oldu?

    MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN ÜÇÜNCÜ İSİM KİM OLDU?

    TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de final turu heyecanı yaşandı. 16 kişilik ana kadro belirleme aşamasında iki finalist geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Her gün bir adayın çıkarıldığı Masterchef'te 3 Ağustos'un jüri tarafından belirlenen ilk yemeği şekerpare oldu.
  • AÇIKLANDI! MasterChef'te 3. finalist belli oldu! 3 Ağustos 2022 Masterchef birinci kim oldu?

    MasterChef jürisinin tadım ve değerlendirme aşaması ardından Onur ve Tolga son ikiye kaldı. Jüri, MasterChef'te ilk kez başarılı üçüncü bir tabak çıkmadığını belirtti. İkili arasında finalistlik için düelloya çıktı. İkili düelloda böbrek ürünü ile yaratıcı tabak çıkardı. 

    MasterChef'te ana kadroya giren üçüncü isim belli oldu. Üçüncü finalist olarak ana kadroya katılan yarışmacı Onur önlüğün sahibi oldu. 
  • AÇIKLANDI! MasterChef'te 3. finalist belli oldu! 3 Ağustos 2022 Masterchef birinci kim oldu?

    MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN İSİMLER KİM OLMUŞTU?

    Rakiplerinden daha başarılı yemek yaparak MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen ilk yarışmacı Metin olurken, İkinci isim ise Gamze olmuştu.

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