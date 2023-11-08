Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon MasterChef'te eleme adayları kim oldu? 7 Kasım Salı 2023 MasterChef All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef eleme adayı kim oldu? 7 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

        6 Kasım'da yeni haftanın kaptanları, mavi ve kırmızı takımlar netleşti. Mavi takım kaptanı olan Hasan, kırmızı takım kaptanı olarak karşısına Alican'ı seçti. 7 Kasım Salı akşamı ekrana gelen 142. yeni bölümde çeşit çeşit köfte yapan yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için mücadele verdi. İşte 7 Kasım Salı MasterChef Türkiye All Star dokunulmazlık oyununu kazanan isim ve takıma ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 16:54 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye All Star yarışma programı 142. yeni bölümü ile 7 Kasım Salı akşamı ekrana geldi. Yayınlanan yeni bölümde mavi ve kırmızı takım dokunulmazlığı kazanmak için hünerlerini sergiledi. Düellonun adı köfteler olarak açıklanırken yarışmacılardan; Bursa pideli köfte, Akçabat köfte, Islama köfte, Tire köfte, Aksar köfte, İzmir köfte, İnegöl köftelerini yapmaları istendi. Kıyasıya rekabetin ardından dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. İşte 7 Kasım Salı eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan takıma ilişkin merak edilenler...

        2

        DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye All Star yarışmasında ilk etap takım oyununda Kırmızı takım başarılı oldu. Mavi takım dokunulmazlık oyununa çıkarken bireysel dokunulmazlık oyununun galibi Sergen oldu.

        Eleme potası için bir isim söylemek zorunda olan Sergen'in söylediği isim Ayaz oldu.

        3

        MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU!

        MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Hasan oldu. Mavi takım kaptanı Hasan kırmızı takım kaptanı olarak Alican'ı seçti. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturdu.

        4

        MASTERCHEF'TE KIRMIZI VE MAVİ TAKIMLAR BELİRLENDİ

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. Yeni haftada mavi ve kırmızı takımlar şu şekilde oluştu.

        Mavi Takım

        Hasan (Takım kaptanı)

        Eren

        Sergen

        Barbaros

        Dilara

        Ayaz

        Tanya

        Kırmızı Takım

        Alican (Takım kaptanı)

        Esra

        Tahsin

        Tolga

        Kıvanç

        Cemre

        Batuhan

        5

        MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

        MasterChef All Star'da 5 Kasım Pazar günü elenen yarışmacı yapılan değerlendirmeler sonucunda Barış oldu.

        6

        KAPTANLAR ARASINDA DÜELLO!

        Mavi ve kırmızı takım kaptanı Hasan ve Alican arasında bir düello yaşandı. Şefler kaptanlardan 30 dakika süre içerisinde 20 tane kalem böreği yapmaları istedi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarılı böreği yapan Hasan düellonun kazananı oldu. Hasan böylelikle kırmızı takımdan istediği bir yarışmacıyı kendi takımına katma, kendi takımından bir yarışmacıyı ise kırmızı takımına verme avantajını elde etmiş oldu. Düelloyu kazanan Hasan, kırmızı takımdan kendi takımına Ayaz'ı seçerken, kendi takımından ise Esra'yı kırmızı takıma gönderdi.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İşte MASAK raporunun detayları!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        68 yaşındaki kadını tornavida ile öldürmüştü! İşte vahşetin nedeni!
        68 yaşındaki kadını tornavida ile öldürmüştü! İşte vahşetin nedeni!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarından itibaren geliyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarından itibaren geliyor!
        Kömürlükte cesedi parçalara ayırmıştı! Flaş ayrıntı ortaya çıktı!
        Kömürlükte cesedi parçalara ayırmıştı! Flaş ayrıntı ortaya çıktı!
        Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri!
        Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri!
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Sinema bitmez"
        "Sinema bitmez"
        Ali Koç, Erden Timur'un cezalandırılmasını istedi!
        Ali Koç, Erden Timur'un cezalandırılmasını istedi!
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        MS hastalarına ağrı kesici "biyonik giysi"
        MS hastalarına ağrı kesici "biyonik giysi"
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı