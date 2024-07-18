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        Haberler Yemek Yapma Masterchef testi kebabı tarifi: Evde kolayca testi kebabı nasıl yapılır, püf noktaları ve malzemeleri nelerdir?

        Masterchef testi kebabı tarifi: Evde kolayca testi kebabı nasıl yapılır, püf noktaları ve malzemeleri nelerdir?

        Bu akşam Masterchef'te heyecan doruktaydı! Yarışmacılar, Nevşehir'in ünlü lezzeti testi kebabını en iyi şekilde hazırlamak için kıyasıya mücadele etti. Siz de evinizde bu lezzeti denemek istiyorsanız, işte adım adım testi kebabı tarifi, püf noktaları ve malzemeler listesi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 21:37 Güncelleme: 18.07.2024 - 21:37
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        Masterchef'in bu akşamki bölümünde izleyiciler, Anadolu'nun en özel yemeklerinden biri olan testi kebabının yapımını izledi. Siz de bu lezzetli yemeği evde denemek istiyorsanız, kolayca uygulayabileceğiniz tarifimiz ve ipuçlarımızla kendi testi kebabınızı yapabilirsiniz. İşte ihtiyacınız olan malzemeler ve dikkat etmeniz gereken püf noktaları!

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        TESTİ KEBABI MALZEMELERİ

        500 gram kuşbaşı dana eti (veya kuzu eti)

        2 adet büyük boy soğan (doğranmış)

        3-4 diş sarımsak (ince doğranmış)

        2 adet domates (rendelenmiş)

        2 adet yeşil biber (doğranmış)

        1 adet kırmızı biber (doğranmış)

        1 adet havuç (dilimlenmiş)

        2 adet patates (küçük küpler halinde doğranmış)

        1 su bardağı bezelye

        1 su bardağı su (veya et suyu)

        1 yemek kaşığı domates salçası

        2 yemek kaşığı zeytinyağı

        Tuz

        Karabiber

        Kırmızı pul biber

        Kekik

        Defne yaprağı

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        HAZIRLANIŞI

        Tüm sebzeleri doğrayın ve eti kuşbaşı doğrayın. Büyük bir tavada zeytinyağını ısıtın. Kuşbaşı eti ekleyin ve yüksek ateşte etin dışını mühürleyin. Etin rengi değişinceye kadar karıştırın.

        4

        Domates salçasını ekleyin ve karıştırın. Tuz, karabiber, kırmızı pul biber ve kekik ekleyin. Son olarak, defne yaprağını ekleyin. Suyu (veya et suyunu) ekleyin ve karıştırın. Karışımın kaynamasını bekleyin.

        5

        Tüm karışımı testiye dökün. Testinin ağzını folyo ile kapatın ve ip veya pişirme kağıdı ile sıkıca bağlayın.

        Testiyi önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 2 saat pişirin. Pişirme süresi boyunca testi içindeki malzemelerin iyice pişmesini ve lezzetlerin birbirine karışmasını sağlayın.

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        Fırından çıkan testiyi dikkatlice açın. Testinin ağzını açarken sıcak buhara dikkat edin. Testi kebabını servis tabağına alın ve sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!

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