        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Matteo Guendouzi: Buradaki oyundan gurur duymalıyız - Futbol Haberleri

        Matteo Guendouzi: Buradaki oyundan gurur duymalıyız

        Fenerbahçe'nin orta sahası Matteo Guendouzi, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşındaki Nottingham Forest maçının ardından, "Buradaki oyundan gurur duymalıyız" dedi.

        Giriş: 27.02.2026 - 01:50
        "Buradaki oyundan gurur duymalıyız"

        UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında konuk olduğu Nottingham Forest'ı 2-1 yense de ilk maçta 3-0 yenildiği için organizasyona veda eden Fenerbahçe'nin orta sahası Matteo Guendouzi, değerlendirmelerde bulundu.

        "AVRUPA LİGİ'NİN EN İYİ TAKIMLARINDAN BİRİYLE OYNADIK"

        Maçı değerlendiren Guendouzi "Gurur duymalıyız. Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarından biriyle oynadık. Geçen seneyi İngiltere'yi 6'ıncı bitirdiler. Gurur duymalıyız ama hayal kırıklığı da yaşıyoruz." dedi.

        "BURADAKİ OYUNDAN GURUR DUYMALIYIZ"

        Fransız yıldız ayrıca "İlk yarının sonunda atsak, işler değişebilirdi. İlk maçı evimizde öyle kaybetmek kabul edilebilir değildi. Buradaki oyundan gurur duymalıyız. Sezonu da en güçlü şekilde bitirmeliyiz. Çok fazla eksik oyuncumuz vardı. İlk defa arkada 5'li oynadık. Bu akşam olduğu gibi sezon sonuna kadar böyle devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

