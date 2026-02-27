Matteo Guendouzi: Buradaki oyundan gurur duymalıyız

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında konuk olduğu Nottingham Forest'ı 2-1 yense de ilk maçta 3-0 yenildiği için organizasyona veda eden Fenerbahçe'nin orta sahası Matteo Guendouzi, değerlendirmelerde bulundu.

"BURADAKİ OYUNDAN GURUR DUYMALIYIZ"

Fransız yıldız ayrıca "İlk yarının sonunda atsak, işler değişebilirdi. İlk maçı evimizde öyle kaybetmek kabul edilebilir değildi. Buradaki oyundan gurur duymalıyız. Sezonu da en güçlü şekilde bitirmeliyiz. Çok fazla eksik oyuncumuz vardı. İlk defa arkada 5'li oynadık. Bu akşam olduğu gibi sezon sonuna kadar böyle devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.